Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drohanrufe an Schule

Grevenbroich (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Mögliche Gefährdungslage an Schule von 05.05.2026 - 11:29 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6268945)

Am Dienstag (05.05.) kam es nach ersten Erkenntnissen ab etwa 10 Uhr zu vier Anrufen am Berufsbildungszentrum in Grevenbroich, in denen der Anrufer forderte, dass ein Schüler die Schule verlassen solle, ansonsten würde es zu Gefährdungssituationen kommen. Der angesprochene Schüler befand sich jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Schule, konnte durch die Polizei ausfindig gemacht und befragt werden. Hintergründe zu dem möglichen Konflikt der Personen ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ebenso wird ermittelt, ob die Anrufe im Zusammenhang mit dort angestandenen schriftlichen Prüfungen stehen könnten. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss stand während des Einsatzes im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen der Schule. Sie war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung von anwesenden Personen. Der polizeiliche Einsatz wurde gegen 11:30 Uhr beendet. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

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