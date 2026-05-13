Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Suche nach Vermisstem 64-Jährigen läuft weiter

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Viersen-Boisheim (ots)

Der seit dem 15. April vermisste 64-Jährige wird weiterhin von der Polizei Viersen gesucht. Das zuständige Kriminalkommissariat 4 hat nun Fahndungsplakate im Bereich Dülken und Boisheim aufgehängt. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann ist weiterhin aktiv. Unter folgendem Link können Sie ein Foto sowie eine Personenbeschreibung abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/201024 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung erledigt ist. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie den Mann nach seinem Verschwinden gesehen haben. /jk (340)

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