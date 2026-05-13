Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Warenbetrug bei Pkw-Kauf

Viersen (ots)

Ein 26-jähriger Mann wurde am 11.05.2026 gegen 12:30 Uhr Opfer eines Warenbetrugs beim Kauf eines Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien der Verkäufer gemeinsam mit einem weiteren Mann in zwei Fahrzeugen an dem vereinbarten Treffpunkt, Blumenstraße in Viersen. Dem Kaufinteressenten wurde eine Probefahrt mit dem zum Verkauf stehenden Pkw ermöglicht. Im weiteren Verlauf einigte man sich auf einen Kaufpreis von 21.000 Euro. Gemeinsam begaben sich Käufer und Verkäufer zu einer Bank, wo der 26-Jährige den Betrag abhob und an den Verkäufer übergab. Anschließend erhielt er das Fahrzeug sowie dazugehörige Fahrzeugdokumente. Als der Geschädigte einen Tag später den Pkw beim Straßenverkehrsamt ummelden wollte, stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Zudem handelte es sich bei den übergebenen Fahrzeugpapieren um Fälschungen. Das Fahrzeug und die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. /rb (342)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell