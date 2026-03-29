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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (301) Tötungsdelikt in Pommelsbrunn

Hersbruck (ots)

Eine Zeugin meldete am Sonntagvormittag (29.03.2026) ein mutmaßliches Tötungsdelikt im Pommelsbrunner Gemeindeteil Hohenstadt (Lkrs. Nürnberger Land). Die Polizei fand kurz darauf drei tote Personen in einem Wohnhaus auf. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Gegen 11:20 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei. Aufgrund ihrer Angaben war davon auszugehen, dass sich in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein Tötungsdelikt ereignet hat.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Hersbruck, Lauf a. d. Pegnitz und Altdorf b. Nürnberg vor Ort eintrafen, bestätigte sich dieser Verdacht. Die Beamten fanden in dem Haus drei tote Personen auf. Die Einsatzkräfte der Pommelsbrunner Ortsteilfeuerwehren Hohenstadt und Eschenbach sperrten anschließend den Tatort weiträumig ab. Zudem begaben sich Einsatzkräfte des PSNV, des Rettungsdienstes sowie ein Notarzt nach Hohenstadt.

In der Folge übernahm die Kriminalpolizei Schwabach die Sachbearbeitung vor Ort. Bei den Personen handelt es sich um einen 51-jährigen Mann (deutsch), eine 51-jährige Frau (deutsch-griechisch) sowie deren 10-jährige Tochter (deutsch). Den ersten Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung einer weiteren Person.

Zur Stunde finden am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen statt. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche die Schwabacher Mordkommission in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führt.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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