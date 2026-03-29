Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (299) Sexueller Übergriff auf Frau in Whirlpool - Festnahme

Stein (ots)

Am Freitagabend (27.03.2026) kam es zu einem sexuellen Übergriff in einem Freizeitbad in Stein (Lkrs. Fürth). Die Polizei nahm einen 51-jährigen Mann fest, der einer Frau an die Brust gefasst haben soll.

Die Geschädigte befand sich gegen 21:45 Uhr in einem Whirlpool des Schwimmbades in der Albertus-Magnus-Straße. Kurze Zeit später betrat ein Mann den Pool, rückte an die Frau heran und fasste ihr an die Brust. Daraufhin verließ sie das Becken und vertraute sich einem Bademeister an. Dieser verfolgte den Verdächtigen, der inzwischen versucht hatte, den Bereich zu verlassen, und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Eine Streife der Polizeiinspektion Stein nahm den 51-jährigen Deutschen daraufhin vorläufig fest und führte anschließend eine erkennungsdienstliche Behandlung samt DNA-Entnahme bei ihm durch. Er muss sich nun wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

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