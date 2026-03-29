Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (298) Betrunkener E-Scooter-Fahrer fuhr in Schaufensterscheibe

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (29.03.2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann zog sich leichte Verletzungen zu, als er mit einem E-Scooter gegen eine Schaufensterscheibe prallte. Die Polizei nahm den betrunkenen Fahrzeugführer vorläufig fest.

Zeugen beobachteten den 33-Jährigen, der gegen 01:40 Uhr zunächst mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Ludwigstraße unterwegs war. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte derart gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäfts, dass diese später von der Feuerwehr verschalt werden musste. Der Mann zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen im Gesicht zu.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bemerkten im Rahmen der Unfallaufnahme, dass der 33-Jährige (marokkanisch) augenscheinlich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daraufhin ordneten die Polizisten eine Blutentnahme bei dem Mann an. Die Verkehrspolizei Nürnberg führt nun die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

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