Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Unfallflucht auf Parkplatz von Fast-Food-Restaurant

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Zu einer etwas unübersichtlichen Lage ist die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Schnellrestaurant am Nollesweg in Elmpt gerufen worden.

Zwei Männer waren in Streit geraten. Nach Angabe des beteiligten 33-Jährigen aus Erkelenz ging es dabei darum, ob dieser 33-jährige sein Auto auf dem Parkplatz zu nah an den Wagen eines Unbekannten heran geparkt habe. Darüber gerieten die beiden Männer in Streit. Was genau sich danach abgespielt hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Ende jedenfalls war der 33-Jährige leicht an der Hand verletzt, weil der andere Mann ihn mit dem Außenspiegel beim Ausparken berührt habe. Danach war der Außenspiegel ab. Ob das durch den Unfall passiert ist oder der Erkelenzer diesen abgeschlagen hat, ist noch unklar. Auf jeden Fall entfernte sich der Unbekannte mit einem weißen Ford Pick-Up mit Viersener Kennzeichen, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er soll nach Zeugenangaben um die 30 Jahre alt, 1,90 bis 2 Meter groß und schlank sein, sowie blonde oder zumindest helle Haare haben.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls, die noch nicht erfasst wurden, oder Menschen, die Hinweise auf die Identität des Mannes oder des Fahrzeugs, das zumindest in der Nacht oder am Freitagmorgen einen abgerissenen Außenspiegel gehabt haben dürfte, haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat. /hei (345)

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