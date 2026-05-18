Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann im Krankenhaus verstorben - Todesursache noch nicht geklärt

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr fanden zwei Passanten einen leblosen 70-jährigen Mann, der unter seinem Fahrrad am Torfweg in Dülken lag. Sie leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, bis der Rettungsdienst eintraf. Im Krankenhaus verstarb der Mann aus Schwalmtal. Aktuell kann noch nicht gesagt werden, ob es sich um einen internistischen Notfall oder einen Unfall mit Todesfolge handelt. Die Ermittlungen hierzu hat das Kriminalkommissariat 1 übernommen. Falls Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (348)

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