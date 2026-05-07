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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Wertheim: Auto überschlägt sich - 26-Jährige leicht verletzt

Eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Seat Ibiza ist am Mittwoch auf der Landstraße 2310 bei Wertheim von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau fuhr gegen 12:55 Uhr in Richtung Dertingen. Auf Höhe Bettingen kam sie aufgrund bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 5000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L2310 beidseitig gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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