PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall auf Autobahn

Heilbronn (ots)

A6 / Neckarsulm: Lkw umgestürzt

Ein Lkw-Gespann sorgte am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Neckarsulm der Autobahn 6 für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein 51 Jahre alter Lkw-Lenker war gegen 15 Uhr auf der B27 in Richtung Heilbronn unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Neckarsulm auf die A6 auffahren. Hierbei war er vermutlich zu schnell unterwegs, kippte um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 70.000 EUR geschätzt. Die Anschlussstelle Neckarsulm in Fahrrichtung Nürnberg und dortige Parallelfahrbahn zur BAB 6, wie auch die Abfahrt zur B 27 aus Mannheim kommend, bleibt bis in die Mitternachtsstunden voll gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 10:20

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Hardheim: LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab Ein 22 Jahre alter LKW-Fahrer ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 579 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr auf der L579 von Gerichtstetten Richtung Buch, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte kümmerten sich um den ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 09:56

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mercedes abgestellt und Kennzeichen entfernt

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Rosenberg: Mercedes abgestellt und Kennzeichen entfernt - Zeugen gesucht Zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt wurde in der Straße Brunnenberg in Rosenberg ein schwarzer Mercedes-Benz E 280 CDI abgestellt. Am Montag konnten zwei Männer dabei beobachtet werden, wie sie die zuvor am Fahrzeug angebrachten ausländischen Kennzeichen ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:57

    POL-HN: Stadt Heilbronn: Unfälle

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zwei Verletzte nach Unfall Ein Pkw überschlug sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Heilbronn. Ein 58-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seinem Audi Q4 auf der Saarlandstraße von Heilbronn in Richtung Frankenbach unterwegs. Am Saarlandkreisel missachtet er vermutlich eine rote Ampel und kollidierte mit dem BMW eines 80-Jährigen. Hierdurch geriet der X1 ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw kam anschließend wieder auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren