Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall auf Autobahn

Heilbronn (ots)

A6 / Neckarsulm: Lkw umgestürzt

Ein Lkw-Gespann sorgte am Mittwochnachmittag an der Anschlussstelle Neckarsulm der Autobahn 6 für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Ein 51 Jahre alter Lkw-Lenker war gegen 15 Uhr auf der B27 in Richtung Heilbronn unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Neckarsulm auf die A6 auffahren. Hierbei war er vermutlich zu schnell unterwegs, kippte um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 70.000 EUR geschätzt. Die Anschlussstelle Neckarsulm in Fahrrichtung Nürnberg und dortige Parallelfahrbahn zur BAB 6, wie auch die Abfahrt zur B 27 aus Mannheim kommend, bleibt bis in die Mitternachtsstunden voll gesperrt.

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