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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Hardheim: LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 22 Jahre alter LKW-Fahrer ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 579 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Der 22-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr auf der L579 von Gerichtstetten Richtung Buch, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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