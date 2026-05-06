Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Unfälle

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Verletzte nach Unfall

Ein Pkw überschlug sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Heilbronn. Ein 58-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seinem Audi Q4 auf der Saarlandstraße von Heilbronn in Richtung Frankenbach unterwegs. Am Saarlandkreisel missachtet er vermutlich eine rote Ampel und kollidierte mit dem BMW eines 80-Jährigen. Hierdurch geriet der X1 ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw kam anschließend wieder auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Insassen im BMW wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Heilbronn: Unfall an Ampelkreuzung

Zwei Schwerverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Heilbronn. Der 66-jähriger Fahrer eines Dacias war gegen 19:15 Uhr auf der Neckartalstraße von Talheim in Richtung Heilbronn unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW Polo in entgegengesetzter Richtung und wollte nach links in Richtung Talheim abbiegen. Vermutlich missachtete der Dacia-Fahrer die rot zeigende Ampel und kollidierte daraufhin mit seinem Pkw mit dem abbiegenden Polo. Die beiden Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurde mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Da es Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 66-Jährigen gab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Heilbronn: Unfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Dienstag bei einer Kollision mit einem Pkw verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 22:30 Uhr auf der Heilbronner Kaufmannstraße in Richtung Charlottenstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein schwarzer Audi aus einer bislang unbekannten Straße heraus und stieß mit dem E-Scooter zusammen. Der 15-Jährige flog dabei über die Motorhaube und erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin habe daraufhin angehalten und sich nach dem Verletzten erkundigt. Anschließend sei sie weitergefahren. Der E-Scooterfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Frau wird als Anfang 30, mit blonden Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren, etwa 1,75 Meter groß, mit grauer Jogginghose, grauem Hoodie und schwarzer Jacke beschrieben. Sie fuhr nach dem Unfall mit ihrem schwarzen Audi davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell