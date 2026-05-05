Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Verkehrsunfall an Kreuzung

Am Montagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr bei Walldürn an der Kreuzung der Landesstraße 518 und der Kreisstraße 3913 zu einem Verkehrsunfall. Die 27-jährige Fahrerin eines Ford wollte die L518 aus Richtung Reinhardsachsen überqueren und übersah dabei vermutlich eine vorfahrtsberechtigte Suzuki-Fahrerin, die von Miltenberg in Richtung Walldürn unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt. Die 57-jährige Suzuki-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

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