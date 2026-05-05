Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Creglingen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Creglingen einbrachen. Die Einbrecher öffneten zwischen 20 Uhr am Donnerstag und 22 Uhr am Samstag gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes an der Bad Mergentheimer Straße. Die Eindringlinge durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten diverse Gegenstände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum auf der Bad Mergentheimer Straße, zwischen der Abzweigung zur Poststraße und einer Discounterfiliale verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

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