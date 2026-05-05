Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche in Kindergärten und Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld/ Pfedelbach/ Öhringen: Einbrüche in Kindergärten

Über das lange Wochenende brachen Unbekannte in Kindergärten in Bretzfeld, Pfedelbach und Öhringen ein. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen öffneten Einbrecher gewaltsam ein Fenster eines Kindergartens in der Austraße in Bretzfeld-Adolzfurt. Im Inneren brachen der oder die Unbekannten eine Bürotür und einen Schrank auf und entwendeten Bargeld. Der Polizeiposten Bretzfeld hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Telefonnummer 01946 940010 auf Zeugenhinweise. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im selben Zeitraum hebelten Eindringlinge ein Fenster eines Kindergartens in der Pfedelbacher Pestalozzistraße auf und stahlen ebenfalls Bargeld. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Im Öhringer Rosenweg drangen Einbrecher zwischen 18:30 Uhr am Donnerstagabend und 7:15 Uhr am Montagmorgen ebenfalls in einen Kindergarten ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgebrochen, über welches die Unbekannten in das Gebäude gelangten. Zudem wurde im Inneren eine Tür aufgehebelt. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, entwendeten hier ersten Erkenntnissen nach jedoch nichts. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen in Pfedelbach und Öhringen übernommen. Zeugen, die über das lange Wochenende im Bereich der Kindergärten verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Ingelfingen: Bei Unfall verletzt

Eine Fahranfängerin wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Ingelfingen verletzt. Die 18-Jährige war gegen 16:15 Uhr mit ihrem Audi auf der Landesstraße 1045 von Ingelfingen in Richtung Criesbach unterwegs, als sie auf Höhe der Schrebergärten im Ausgang einer leichten Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug nach links in den Grünstreifen geriet. Der A1 kollidierte zunächst mit einem größeren Strauch und fuhr dann eine kleine Böschung hinunter, wo der Wagen gegen den Zaun eines Gartengrundstücks prallte. Das Auto fuhr daraufhin durch einen Schrebergarten und prallte schließlich frontal gegen einen, in einem weiteren Garten stehenden Baum. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Schäden auf den Gartengrundstücken belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und begab sich mit Angehörigen in ein Krankenhaus.

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