Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brände, beschädigter Rettungswagen

Heilbronn (ots)

Talheim: Kellerbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Trockner kam es am Montagnachmittag zu einem Brand in Talheim. Das Feuer entstand gegen 14:30 Uhr in einem Keller im Lerchenweg und verursachte Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

Talheim: Hecke abgebrannt

Die Feuerwehr war am Montag bei einem Heckenbrand in Talheim im Einsatz. Ein Lagerfeuer auf einer Wiese in Verlängerung der Robert-Bopp-Straße griff gegen 16 Uhr auf eine wilde Dornenhecke über. Diese brannte anschließend auf einer Fläche von 10 auf 40 Metern ab. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Stein beschädigt Rettungswagen

Ein Stein prallte am Mittwoch, 29. April, auf die Windschutzscheibe eines Rettungswagens in Heilbronn. Der Fahrer war gegen 12:30 Uhr auf der Neckartalstraße von Talheim kommend in Richtung Krankenhaus unterwegs. Da sich ein Patient im Fahrzeug befand, fuhr der Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten. Als der Rettungswagen gerade unter der Brücke der Karlsruher Straße (Otto-Konz-Brücke) fuhr, schlug ein Stein in die Windschutzscheibe des Rettungswagens ein. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr einsatzbereit und musste in eine Werkstatt gebracht werden. Bisher ist unbekannt, woher der Stein stammt, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dieser von der Brücke geworfen wurde. Daher sucht das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

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