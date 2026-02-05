Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen_ Hinweis auf Individualnummern

Ennepetal (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kleintransporter der Marke Renault kam es zwischen dem 3. Februar, 16:45 Uhr und dem 4. Februar, 6:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter das Fahrzeug auf elektronischer Weise und entwendeten Werkzeug. Es wurden Elektrogeräte wie beispielsweise eine Stichsäge, ein Schlagschrauber und ein Winkelschleifer gestohlen.

Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662200 melden.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

