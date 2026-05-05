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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis: Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Radfahrer verletzt

Ein unbekannter Rennradfahrer streifte am Montag einen 54-jährigen E-Bike-Lenker, wodurch dieser zu Boden fiel. Der 54-Jährige war gegen 6.45 Uhr auf dem Neckartalradweg in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz vor der Neckargartacher Brücke wurde er links von dem Unbekannten überholt und es kam zur Berührung beider Fahrer, wodurch diese stürzten. Nachdem sich der Rennradfahrer aufgeregt hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 54-Jährige blieb mit leichten Verletzungen zurück. Der Flüchtende wird als schlank, 40 bis 50 Jahre alt und schwarz bekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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