Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mercedes abgestellt und Kennzeichen entfernt

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Rosenberg: Mercedes abgestellt und Kennzeichen entfernt - Zeugen gesucht

Zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt wurde in der Straße Brunnenberg in Rosenberg ein schwarzer Mercedes-Benz E 280 CDI abgestellt. Am Montag konnten zwei Männer dabei beobachtet werden, wie sie die zuvor am Fahrzeug angebrachten ausländischen Kennzeichen entfernten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, seit wann der Pkw an der Örtlichkeit steht, wie die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen lauteten und wer die Kennzeichen entfernt hat. Hinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

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