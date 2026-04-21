Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende (18. - 20.04.2026) in den Nebenraum eines Discounters in der Sudetenstraße ein. In den Markt selbst gelangte der/die Täter nicht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Haben Sie am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges in der Sudetenstraße beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

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