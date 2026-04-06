Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 13-jähriger Amir A. aus Hilders vermisst

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Hilders (ots)

Seit den Abendstunden des Mittwoch, 01.04.2026, wird der 13-jährige Amir A. aus einer Wohngruppe in Hilders vermisst.

Amir ist ca. 155 cm groß, schlank und hat schwarze Haare.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Amir eine schwarze Jacke und führte einen roten Fußballrucksack mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

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