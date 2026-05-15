Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Mit verbotenem Messer, unter Drogeneinfluss und ohne Lappen unterwegs

Tönisvorst (ots)

In einer allgemeinen Verkehrskontrolle einer Polizeistreife aus Kempen an der Düsseldorfer Straße in St. Tönis wurden am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr gleich drei Verfahren gegen einen 22-jährigen Mann aus Viersen eingeleitet. Statt einer gültigen Fahrerlaubnis konnten lediglich positive Testergebnisse auf vorherigen Kokain-, Cannabis- und Alkoholkonsum vorgelegt werden. Die Folge war eine Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache. Wer keinen Führerschein hat, kann ihn auch nicht abgeben. Stattdessen wurde das Straßenverkehrsamt über den Vorfall informiert, so dass dem 22-Jährigen auch zukünftig der Zugang zu einer Fahrerlaubnis verwehrt werden kann. Weiterhin fand die Polizei bei dem Viersener ein verbotenes Einhandmesser. Das bloße Mitführen hat eine weitere Anzeige zur Folge, obwohl er es nicht benutzt oder eingesetzt hat. /cp (347)

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