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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Heiße Asche löst Garagenbrand aus

Brüggen (ots)

Am Sonntag um kurz vor 15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Garage an der Straße Hustenfeld in Brüggen gerufen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Hausbewohner etwa zwei Stunden zuvor Asche aus dem Kamin, der am Vorabend genutzt worden war, in einer Papiertüte in die Garage gestellt hatten. Sie hatten den Eindruck gehabt, dass die Asche hinreichend erkaltet gewesen sei. Die Hausbewohner hatten Rauch eingeatmet und wurden vom Rettungsdienst untersucht, der aber Entwarnung geben konnte, sie blieben unverletzt. Asche kann deutlich länger, als sich die meisten Menschen vorstellen, noch Glut enthalten, die unter bestimmten Bedingungen wieder ein Feuer entfachen kann. Bewahren Sie Asche nach dem Entnehmen aus Kamin oder Grill immer in einem nicht brennbaren Gefäß - zum Beispiel aus Metall - im Freien auf, löschen Sie gegebenenfalls mit Wasser ab. /hei (353)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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