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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Körperverletzung beim Schützenfest - Kripo ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen

Brüggen-Bracht (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kam es vor dem Schützenzelt am Brachter Sportplatz zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Brüggener, der sich zu diesem Zeitpunkt auf den Heimweg machen wollte, geriet vor dem Zelt mit einer Gruppe von Jugendlichen zunächst in einen verbalen Streit. Anschließend wurde der Brüggener von unbekannten Personen zu Boden gebracht und geschlagen und getreten. Vermutlich wurde er auch mit einem Gegenstand geschlagen. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Boerholzer Straße. Zeugen berichteten von einem schwarzen Pkw, möglicherweise ein BMW, mit dem die Unbekannten die Örtlichkeit verließen. Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Hinweise bitte über die Telefonnummer 02162/377-0. /wg (352)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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