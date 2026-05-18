POL-VIE: Dachdeckerarbeiten lösen Brand an Dachgaube aus

Brüggen (ots) - Am Sonntag um kurz vor 15 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Garage an der Straße Hustenfeld in Brüggen gerufen worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, ohne dass das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden wäre. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Hausbewohner etwa zwei Stunden zuvor Asche aus dem Kamin, der am Vorabend genutzt worden war, in einer Papiertüte ...

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