POL-VIE: Dachdeckerarbeiten lösen Brand an Dachgaube aus
Grefrath (ots)
Am Freitagnachmittag haben Dachdeckerarbeiten zu einem Feuer an einem Dach an der Straße An der Kleinbahn geführt. Der Dachdecker und ein Nachbar konnten den Brand löschen, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. /hei (355)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell