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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dachdeckerarbeiten lösen Brand an Dachgaube aus

Grefrath (ots)

Am Freitagnachmittag haben Dachdeckerarbeiten zu einem Feuer an einem Dach an der Straße An der Kleinbahn geführt. Der Dachdecker und ein Nachbar konnten den Brand löschen, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. /hei (355)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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