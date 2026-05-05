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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Minden (ots)

Am heutigen Tag, 05.05.2026, kam es im Bereich der B418 bei Minden zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Pkw, von einem Radweg auf die B418 aufzufahren. Infolge dieses Fahrmanövers musste ein auf der Bundesstraße fahrender Pkw eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.

Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es kam zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Der Unbekannte Fahrzeugführer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/96850
pibitburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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