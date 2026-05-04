PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradunfall, Verursacher gesucht

Bernkastel-Kues (ots)

Bereits am Samstag, 02.05.2026, kam es gegen 14:45 Uhr auf dem Radweg in Zeltingen-Rachtig zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Rennradfahrer. Die 58jährige Urlauberin befuhr den Moselradweg in Richtung Bernkastel-Kues, als ihr eine Gruppe Rennradfahrer entgegenkam. Aus dieser Gruppe fuhr ein Beteiligter auf der linken Seite des Radweges und kollidierte mit der Radfahrerin. Beide Personen stürzten zu Boden, die Frau erlitt hierbei eine Platzwunde am Kopf. Auch der bisher unbekannte, ca. 50jährige Rennradfahrer verletzte sich offensichtlich. Dennoch konnte er eigenständig die Unfallstelle verlassen, ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Hierbei schulterte er sein beschädigtes Rad und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Dieser trug ein blaues Radtrikot, lange Strümpfe in gleicher Farbe, einen Helm sowie eine schwarze Radhose. Er ist ca. 1,85m groß und hat eine schmale Figur. Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei in Bernkastel-Kues entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Tel.: 06531/9527-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 07:56

    POL-PDWIL: Brand

    Wittlich (ots) - Am 04.05.2026 gegen 02:08 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen im Bereich Bauhofs des Stadt Wittlich in der Rudolf-Diesel-Straße. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Spuren gesichert. Nach erster Sichtung vor Ort und ersten durchgeführten Ermittlungen ergab sich, dass das Feuer in einem Container ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 07:53

    POL-PDWIL: Diebstahl einer Abfalltonne (möglicherweise "Hexennachtstreich")

    Altrich (ots) - Im Zeitraum 30.04.2026, 23:00 Uhr bis 03.05.2026, 12:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Kapellenstraße in Altrich und entwendeten hier eine 80-Liter Abfalltonne. Es könnte sich unter Umständen um einen "Streich aus der Hexennacht" handeln. Eine Absuche in der Nachbarschaft und am "Maibaumplatz" führte bisher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren