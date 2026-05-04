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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz, Missachtung von Anhaltezeichen, Fahren unter Drogeneinfluss

Wittlich (ots)

Am 03.05.2026 gegen 15:55 Uhr befuhren die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich die Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Hier stellten sie auf dem parallel verlaufenden Radweg zwei Personen fest, eine junge Dame auf einem E-Scooter und einen jungen Mann auf einem E-Skateboard, welche bei Erblicken des Streifenwagens umgehend bremsten und ihre Fahrt in die Gegenrichtung fortsetzen.

Die Beamten befuhren daraufhin ebenfalls den Radweg und konnten zu den beiden Personen, welche sich mit ihren Fahrzeugen nunmehr auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg im Bereich des Sterenbachsees bewegten, aufschließen.

Trotz deutlicher Anhaltezeichen und verbaler Aufforderung mittels Lautsprecher, stehen zu bleiben, setzten die beiden Personen ihre Fahrt fort.

Im Bereich der Bundesstraße 49, mussten die beiden Personen anhalten, um einen Straßengraben und die B49 zu überwinden.

Da sie hier immer noch - nun fußläufig - versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen, wurden sie durch die Beamten durch Nachlaufen verfolgt und letztlich festgenommen.

Im Zuge der sich nun ergebenden Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich bei dem E-Skateboard um einen Eigenbau handelte, so dass der junge Mann, ein 22-Jähriger aus der VG Traben-Trarbach ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

Die junge Frau, eine 19-Jährige aus dem Wittlicher Stadtgebiet war mit ihrem E-Scooter ebenfalls ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs.

Da beide Personen zudem deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurden ihnen Blutproben entnommen.

Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeuge sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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