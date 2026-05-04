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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand

Wittlich (ots)

Am 04.05.2026 gegen 02:08 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen im Bereich Bauhofs des Stadt Wittlich in der Rudolf-Diesel-Straße.

Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und Spuren gesichert.

Nach erster Sichtung vor Ort und ersten durchgeführten Ermittlungen ergab sich, dass das Feuer in einem Container entstand, in welchem Grüngutabfälle gesammelt wurden.

Augenscheinlich war es hier aufgrund des naturbedingten Fäulnisverfahrens zu einer Selbstentzündung gekommen.

Ein Schaden war nach erster Sichtung nicht entstanden.

Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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