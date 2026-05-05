Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Wittlich (ots)

Am 04.05.2026 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich eine Verkehrskontrolle im Bereich des Rommelsbachparkplatzes in Wittlich durch.

Hier wurden insgesamt etwa 30 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert.

Es wurden erfreulicherweise nur wenige verkehrsrechtliche Verstöße, alle im niedrigen Bereich der Verwarnungen festgestellt.

Die Kontrolle stieß bei den Kontrollierten auf hohe Zustimmung.

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