Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Jünkerath (ots)

In der Schulstraße in Jünkerath kam es auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad zwischen dem 01.05.2026, 20:30 Uhr und dem 02.05.2026, 17:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung.

Unbekannte Täter warfen von dem oberhalb gelegenen Spielplatz der Grundschule Steine auf einen parkenden PKW. Die Frontscheibe wurde hierbei beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter pipruem@polizei.rlp.de oder 06551/942-0 zu melden.

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