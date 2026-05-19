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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird Halskette gestohlen

Kempen (ots)

Eine 86-jährige Frau aus Kempen war am Dienstag gegen 09:15 Uhr in der Kempener Innenstadt unterwegs. In der Kuhstraße wurde sie von einer unbekannten Frau nach Kleingeld gefragt, da sie Geld für Kinder mit Behinderungen sammelt. Die beiden Frauen kamen ins Gespräch und irgendwann umarmte die Unbekannte die Seniorin. Wenig später fiel der Dame der Diebstahl ihrer Kette auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie beschreibt die Frau wie folgt: Circa 160 cm groß, 35-40 Jahre alt, schwarze Haare. Sie trug einen dunkel blauen Mantel und sprach fließend Deutsch. Lassen Sie sich niemals von fremden Menschen umarmen. Die Täterinnen und Täter nutzen ihr schauspielerisches Talent, um Sie in ein Gespräch zu verwickeln und um Ihr Vertrauen zu gewinnen. Daher seien Sie immer misstrauisch, wenn Ihnen eine fremde Person zu nahe kommt. Machen Sie in einem solchen Fall sofort auf sich aufmerksam und versuchen Sie, Hilfe zu holen. Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und fragt nun, ob Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (360)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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