POL-VIE: Kempen: Brand einer Gartenhütte
Kempen (ots)
Am Dienstagabend sind Feuerwehr und Polizei um kurz vor 20 Uhr zu einem Brand im Bereich der Marienburgstraße gerufen worden. In einem der dortigen Kleingärten brannte eine Gartenlaube. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Wer Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (363)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell