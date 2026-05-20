POL-VIE: Kempen: Brand einer Gartenhütte

Viersen-Dülken (ots) - Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Drouvenhof in Dülken hat am Dienstagmittag festgestellt, dass jemand versucht hat, im Aufzug des Hauses Feuer zu legen. Die Frau wollte gegen 11.30 Uhr in den Aufzug steigen und bemerkte dabei, dass der Fahrstuhl voll Ruß war und ein Teil des Gummibodens weggekokelt war. Zuletzt intakt gesehen hatte sie den Aufzug etwa 24 Stunden zuvor, ...

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