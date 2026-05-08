Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Dieseldiebstahl auf dem PWC Habichtsfang

A4 Höhe Mellingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde auf dem Parkplatz Habichtsfang an der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main circa 400 Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine entwendet. Das betroffene Fahrzeug stand auf dem Parkplatz, da der Kraftfahrer seine Ruhezeit einhalten wollte. Der Fahrzeugtank war durch einen Tankdeckel geschlossen, jedoch nicht verschlossen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch circa 16:50 Uhr und Donnerstag 05:00 Uhr. Der Wert des entwendeten Diesels beläuft sich schätzungsweise über 800 Euro.

Von den Tätern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen unter 036601 700 oder poststelle.api@polizei.thueringen.de entgegen.

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