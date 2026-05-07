Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

A4 Höhe Erfurt-Ost (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach auf der A4 in Richtung Dresden sind der rechte und mittlere Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt.

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer eines VW beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Sein Fahrzeug ist jedoch nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn wird gegenwärtig von der Feuerwehr gereinigt. Eine Kehrmaschine ist im Einsatz. Hierzu war die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 20.000 Euro.

Fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran und halten Sie ausreichen Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen.

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