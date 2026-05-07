PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsbehinderungen nach Unfall

A4 Höhe Erfurt-Ost (ots)

Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach auf der A4 in Richtung Dresden sind der rechte und mittlere Fahrstreifen nach einem Verkehrsunfall gesperrt.

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer eines VW beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen die Mittelleitplanke und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Sein Fahrzeug ist jedoch nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Die Fahrbahn wird gegenwärtig von der Feuerwehr gereinigt. Eine Kehrmaschine ist im Einsatz. Hierzu war die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 20.000 Euro.

Fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran und halten Sie ausreichen Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 13:10

    API-TH: Vollsperrung des Jagdbergtunnels

    A4 Höhe Jena (ots) - Für ca. eine halbe Stunde war der Jagdbergtunnel bei Jena auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. Im Tunnel ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws und einem Wohnmobil. Das Wohnmobil musste verkehrsbedingt abbremsen. Der erste Lkw dahinter bemerkte dies noch rechtzeitig. Der zweite Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den abbremsenden Lkw auf. Dieser wurde ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 10:51

    API-TH: Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden nach einem Verkehrsunfall

    A4 Höhe Magdala: (ots) - Aktuell ist die A4 in Fahrtrichtung Dresden nach der Anschlussstelle Magdala voll gesperrt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Nach aktuellem Erkenntnisstand sind alle Unfallbeteiligten verletzt. Weitere Details zum Verletzungsgrad der Personen oder der Unfallursache sind noch nicht bekannt. Es wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren