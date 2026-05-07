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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden nach einem Verkehrsunfall

A4 Höhe Magdala: (ots)

Aktuell ist die A4 in Fahrtrichtung Dresden nach der Anschlussstelle Magdala voll gesperrt.

Grund dafür ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Nach aktuellem Erkenntnisstand sind alle Unfallbeteiligten verletzt.

Weitere Details zum Verletzungsgrad der Personen oder der Unfallursache sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Autobahn an der Anschlussstelle Apolda oder Magdala zu verlassen und die ausgeschriebenen Umleitungsstrecken zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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