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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen

A4 Höhe Rüdersdorf (ots)

Gestern Abend befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Nissan die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Zwischen Rüdersdorf und Hermsdorf-Ost erfolgte dann die Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der 47-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Doch damit nicht genug - eine weitere Überprüfung ergab, dass er außerdem keinen gültigen Führerschein hatte.

Einen Führerschein konnte er den Beamten zwar vorzeigen, jedoch handelte es sich hierbei augenscheinlich um eine Fälschung.

Seine Fahrt endete mit einer Blutentnahme im Krankenhaus. Außerdem wurde ein weiteres Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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