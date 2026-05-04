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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter fährt auf Sattelzug auf

A4 Höhe Eisenach (ots)

Heute Morgen kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West zu Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall.

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Kleintransporter (Renault) auf das Heck eines Lkws auf. Dabei wurden drei Personen aus dem Renault verletzt. Eine davon schwer. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren mehrere Fahrstreifen temporär gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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