Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überschlag bei Regen

A4 Höhe Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Sättelstädt und Eisenach-Ost zu Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall.

Der 28-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab. Nachdem er den angrenzenden Grünstreifen durchfahren hatte, schleuderte er wieder auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich hierbei. Der Mercedes kam auf dem mittleren Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Fahrtrichtung Frankfurt am Main für eine Stunde voll gesperrt.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

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