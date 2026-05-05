PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überschlag bei Regen

A4 Höhe Eisenach (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Sättelstädt und Eisenach-Ost zu Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall.

Der 28-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab. Nachdem er den angrenzenden Grünstreifen durchfahren hatte, schleuderte er wieder auf die Fahrbahn zurück und überschlug sich hierbei. Der Mercedes kam auf dem mittleren Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Fahrtrichtung Frankfurt am Main für eine Stunde voll gesperrt.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 15:16

    API-TH: Überholvorgang endet im Graben

    A 71 Höhe Sömmerda (ots) - In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Ost und Sömmerda-Süd zu einer zweistündigen Verkehrsbehinderung nach einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 58-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Seat, nach einem Überholvorgang, nach rechts ab, durchfuhr den angrenzenden Graben und überschlug sich ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 14:39

    API-TH: Kleintransporter fährt auf Sattelzug auf

    A4 Höhe Eisenach (ots) - Heute Morgen kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West zu Verkehrsbehinderungen nach einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Kleintransporter (Renault) auf das Heck eines Lkws auf. Dabei wurden drei Personen aus dem Renault verletzt. Eine davon schwer. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 11:19

    API-TH: Volltrunken durch das Maiwochenende

    Thüringer Autobahnen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zugleich drei Trunkenheitsfahrten auf Thüringer Autobahnen. Alle drei Fahrzeugführer stunden hierbei unter erheblichen Alkoholeinfluss. Auf der A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen wurde Samstagsnacht durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein Pkw VW, mit auffälliger Fahrweise, im Rennsteigtunnel gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle durch die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren