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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überholvorgang endet im Graben

A 71 Höhe Sömmerda (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Ost und Sömmerda-Süd zu einer zweistündigen Verkehrsbehinderung nach einem Verkehrsunfall.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 58-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Seat, nach einem Überholvorgang, nach rechts ab, durchfuhr den angrenzenden Graben und überschlug sich in der weiteren Folge mehrfach. Der Pkw beschädigte den Wildschutzzaun und kam auf dem Feld zum Stehen.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 27.000 EUR.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen temporär gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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