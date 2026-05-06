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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Regen + Geschwindigkeit = Unfall

A38 Höhe Großwechsungen (ots)

Gestern Abend verunfallte gegen 20:00 Uhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der A38 und Fahrtrichtung Leipzig. Er beabsichtigte zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Großwechsungen die Fahrspur zu wechseln.

Doch aufgrund seiner Geschwindigkeit und dem einsetzenden Starkregen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen einen Brückenpfeiler und überschlug sich anschließend im Straßengraben.

Dabei wurde er leicht verletzt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Außerdem liefen Betriebsstoffe aus. Ein Teil davon sogar ins Erdreich. Im Laufe des Tages wird überprüft, ob aufgrund dessen noch weitere Maßnahmen zur Reinigung getroffen werden müssen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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