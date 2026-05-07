Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall nach Starkregen

A4 Höhe Wandersleben (ots)

Gestern Abend und im Laufe der Nacht ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle auf Thüringer Autobahnen. Der Grund: unangepasste Geschwindigkeit und einsetzender Starkregen.

Gegen 18:00 Uhr verunfallte aus eben diesem Grund ein 58-jähriger BMW-Fahrer zwischen Wandersleben und Gotha auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. . Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Ein Verkehrsteilnehmer überfuhr durch den Unfall herumliegende Trümmerteile und beschädigte sich dadurch sein Fahrzeug. Somit entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 45.000 Euro.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Noch immer ist der rechte Fahrstreifen auf dem betroffenen Streckenabschnitt gesperrt. Hier werden im Laufe des Vormittages noch Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt.

Insgesamt ereigneten sich im Laufe des Abends und der vergangenen Nacht sieben schwere Verkehrsunfälle aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Daran waren sieben Pkws und ein Lkw beteiligt. Die Schadenshöhe aller Unfälle wird aktuell auf 170.000 Euro geschätzt. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Im Laufe des Tages ist immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit entsprechend an und fahren Sie vorsichtig. Halten Sie ausreichend Abstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen und planen Sie ausreichend Zeit für den Arbeitsweg ein. So vermeiden Sie Stress und eine daraus resultierende angespannte Fahrweise.

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