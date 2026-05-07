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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden nach einem Verkehrsunfall

A4 Höhe Magdala (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt.

An dem Verkehrsunfall waren zwei Pkws und ein Lkw beteiligt. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es zuerst zur seitlichen Kollision zwischen einem VW und einem Mazda. Anschließend schleuderte der VW über die Fahrbahn und prallte mit einem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. Dabei wurden der 29-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin sowie der 44-jährige Fahrer des Mazdas leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Alle drei verletzten Personen wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der VW und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung wird unter anderem ein Kran benötigt. Die aktuelle Schadenshöhe ist nicht bezifferbar.

Für die ausstehenden Bergungsarbeiten ist nur noch der rechte Fahrstreifen auf dem genannten Streckenabschnitt gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis zum Nachmittag andauern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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