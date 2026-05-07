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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung des Jagdbergtunnels

A4 Höhe Jena (ots)

Für ca. eine halbe Stunde war der Jagdbergtunnel bei Jena auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. Im Tunnel ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkws und einem Wohnmobil. Das Wohnmobil musste verkehrsbedingt abbremsen. Der erste Lkw dahinter bemerkte dies noch rechtzeitig. Der zweite Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den abbremsenden Lkw auf. Dieser wurde auf das Wohnmobil geschoben.

An allen Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Jagdbergtunnel ist in wenigen Minuten wieder störungsfrei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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