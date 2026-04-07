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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfallaufnahme L 313 - tödlicher Verkehrsunfall

Isselbach (ots)

Am 06.04.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L313 in der Gemarkung von Isselbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Motorradfahrerin aus dem Westerwaldkreis tödlich verunglückt ist. Die Fahrerin befuhr zuvor mit ihrem Motorrad die Landstraße aus Giershausen kommend in Fahrtrichtung Horhausen. Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach verlor die Frau in einer Linkskurve, aus noch zu ermittelndem Grund, alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad, kam zu Fall und anschließend von der Fahrbahn ab. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
PHK S. Schmidt

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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