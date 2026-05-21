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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Streit unter Kindern an der Bushaltestelle - 13-Jähriger verletzt

Brüggen-Bracht (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr kam es nach einem möglicherweise bereits länger währenden Streit zwischen Kindern an der Bushaltestelle am Südwall in Bracht zu einem körperlichen Angriff. Zwei 13-Jährige, ein Junge und ein Mädchen aus Brüggen, wollten in den Bus einsteigen. Der Junge wurde beim Einsteigen von Kindern, die sich bereits im Bus befanden, attackiert. Er wurde geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen. Die Aussagen darüber, um wie viele Kinder es sich gehandelt habe, variieren. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet darum, dass sich Zeuginnen oder Zeugen melden, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise auf die beteiligte Kindergruppe geben können. Hinweise über die 02162/377-0. /hei (365)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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