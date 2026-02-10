PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes in der Bahnhofstraße

Worms (ots)

Am 09.02.2026 kam es gegen 18:30 Uhr in der Wormser Bahnhofstraße zu Absperrmaßnahmen der Polizei Worms. Hintergrund war die Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes, der in einem Rucksack aufgefunden wurde. Die eingeleiteten Überprüfungen der Polizei ergaben schließlich, dass von dem Gegenstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausging.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2203
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
  • 05.02.2026 – 17:25

    POL-PDWO: Eisenberg - Verdächtige Person nach Fahndung festgestellt / Zeugenhinweise gesucht

    Eisenberg (ots) - Am Montag, den 05.02.2026, wurde der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gegen 02:55 Uhr eine verdächtige Person im Außenbereich eines Wohnhauses in der Sandstraße in Eisenberg gemeldet. Die Bewohnerin hatte den Unbekannten dabei beobachtet, wie er sich im Hof aufhielt und den unverschlossenen Pkw der Mitteilerin öffnete. Als der Mann bemerkte, ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:36

    POL-PDWO: Biedesheim - Verkehrsunfall mit Schulbus auf der L448 - Nachtragsmeldung

    Biedesheim (ots) - Die polizeilichen Maßnahmen nach einem Verkehrsunfall auf der L448 zwischen Biedesheim und Lautersheim sind abgeschlossen. Die zuvor eingerichtete Vollsperrung wurde aufgehoben. Nach aktuellem Ermittlungsstand war nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn die wahrscheinliche Ursache des Unfalls. Der 47‑jährige Fahrer eines ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:36

    POL-PDWO: Warnung vor Glätte

    Alzey / Wörrstadt (ots) - Schneefall und Eisregen sorgen aktuell im Umkreis von Alzey und Wörrstadt für glatte Straßen. Hierdurch kam es bereits zu mehreren witterungsbedingten Unfällen sowie Gefahrenstellen durch liegenbleibende Busse und LKW. Schwerpunkte der polizeilichen Maßnahmen liegen hierbei zurzeit an den Hängen zwischen Alzey und Erbes-Büdesheim sowie Wörrstadt und Sulzheim. Aber auch andere Straßen können derzeit nicht gefahrlos befahren werden. Es wird ...

    mehr
