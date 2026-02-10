POL-PDWO: Worms - Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes in der Bahnhofstraße
Worms (ots)
Am 09.02.2026 kam es gegen 18:30 Uhr in der Wormser Bahnhofstraße zu Absperrmaßnahmen der Polizei Worms. Hintergrund war die Überprüfung eines verdächtigen Gegenstandes, der in einem Rucksack aufgefunden wurde. Die eingeleiteten Überprüfungen der Polizei ergaben schließlich, dass von dem Gegenstand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr ausging.
