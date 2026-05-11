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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Autotransporter steht in Vollbrand- Hinweise auf Brandstiftung

Ennepetal (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 9. Mai, gegen 22:15 Uhr eine augenscheinlich männliche Person, die einen Gegenstand in den Innenraum eines geparkten Autotransporters warf. Kurz darauf brannte das Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen entzündete der männliche Täter mutwillig mit einem Brandbeschleuniger den Innenraum, sodass das Fahrzeug der Marke Iveco nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Der Lkw war zu dieser Zeit in der Gustav-Bohm-Straße abgestellt. Ein dahinter geparkter PKW der Marke Skoda wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Nach der Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,80m - 1,90m groß, bekleidet mit einer engen, dunklen Jeanshose.

Warum der Transporter absichtlich entzündet wurde, ich nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Bandstiftung aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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