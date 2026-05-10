POL-EN: PKW übersieht Fahrradfahrerin-Person stürzt und verletzt sich leicht

Schwelm (ots) - Zwischen dem 07.05.2026, 22:15 Uhr und 08.05.2026, 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter zwei Kellertüren in einem Mehrfamilienhaus an der Metzer Straße auf. Aus einem Kellerraum wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. In einem weiteren Mehrfamilienhaus an der Hegelstraße wurden ebenfalls zwei Kellerräume aufgebrochen. Beute machten die Täter aber nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr