Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: PKW übersieht Fahrradfahrerin-Person stürzt und verletzt sich leicht
Sprockhövel (ots)
Am 09.05.2026 gegen 12:00 Uhr beabsichtigt eine 74- jährige Mercedesfahrerin von der "Quellenburgstraße" auf die "Schmiedestraße" in Sprockhövel abzubiegen. Sie übersieht eine 61-jährige Fahrradfahrerin, welche stürzt und leicht verletzt wird. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen Fahrradhelm. (AGO)
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