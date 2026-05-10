Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unfall im Begegnungsverkehr-2 Personen leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 09.05.2026 gegen 11.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Wittener Straße in Sprockhövel-Hiddinghausen. Eine 53-jährige Golffahrerin beabsichtigte auf den Parkplatz einer Bäckerei abzubiegen und übersah den querenden Verkehr, sodass es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 30-jährigen Golffahrerin kam. Alle Airbags wurden durch den Aufprall ausgelöst, die Fahrzeuge wurden beschädigt, die Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. (AGO)

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